Donald Trump si sfoga dopo l'arresto: colpa di quel corrotto di Biden

26 agosto 2023 a

a

a

Donald Trump a valanga contro il presidente Biden dopo il recente arresto ad Atlanta e la conseguente foto segnaletica che ha già fatto il giro del mondo. «Con il tempo, la gente dimentica! Tutte queste accuse e cause contro di me sono state avviate dal corrotto Joe Biden e dai suoi fascisti della sinistra radicale. È la loro arma preferita per le prossime elezioni presidenziali del 2024». Così l’ex presidente statunitense, Donald Trump, in un post sul suo profilo del social media Truth, in merito alla sua situazione giudiziaria.

Trump, la foto segnaletica e l'asse con Musk. Perché Biden ora trema

L'ex presidente degli Stati Uniti lega la persecuzione giudiziaria ai timori democratici in vista delle prossime elezioni presidenziali in programma nel 2024. «Ritengono, infatti, che la leadership repubblicana non sia abbastanza forte per fermarli o per fare qualcosa contro i loro abusi e le loro frodi», aggiunge Trump, prima di concludere: «Ma io li fermerò, perché non abbiamo scelta: se non vinciamo, non avremo più un Paese!!!».