La richiesta di Donald Trump prima delle elezioni: rimandate i processi

Scontro senza fine tra il tycoon Donald Trump e la giustizia americana. Trump ha chiesto la possibilità di rimandare i processi che lo vedono sul banco degli imputati a dopo le elezioni presidenziali del 2024. Tutto questo per non influenzare l'esito delle consultazioni democratiche. «Tutti questi processi truccati dell’amministrazione Joe Biden dovrebbero essere rinviati a dopo le elezioni presidenziali del 2024. Quello che hanno fatto è già un’interferenza elettorale». Lo scrive Donald Trump sulla sua piattaforma sociale Truth. «Ma se i processi - ha aggiunto - verranno tenuti prima del voto, allora si tratterà di un’interferenza a livelli mai visti prima nel nostro Paese».

Trump imputato vola nei sondaggi, la solita maledizione Dem

Il tycoon, candidato alle presidenziali del 2024, è stato incriminato per la quarta volta in 5 mesi. Dopo Manhattan, Miami e Washington, Trump è stato messo sott’accusa dalla procura di Fulton County, Atlanta, Georgia, per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020. Due processi dovrebbero tenersi all’inizio del prossimo anno.