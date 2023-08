Donald Trump imputato vola nei sondaggi, la maledizione della sinistra

Christian Campigli 14 agosto 2023 a

Una consuetudine. Che si sta trasformando in una sorta di regola non scritta. Quando l'universo progressista boccia un politico di destra, lo bistratta, grida allo scandalo e al "pericolo democratico", questo, magicamente, vola nei sondaggi. E poi, nel novantanove per cento dei casi, trionfa anche alle urne. L'ennesima dimostrazione che le Cassandre di sinistra, oltre a non azzeccarne più una da tempo immemore, portano anche sfiga, giunge dal nuovo sondaggio che riguarda Donald Trump.

L’ex presidente si è confermato la star dei Repubblicani anche all’Iowa State Fair, l’appuntamento fieristico che nel weekend ha portato molti candidati alla primarie presidenziali di partito a incontrare gli elettori. Un evento che attira ogni anno milioni di visitatori, con gli stand dei produttori agricoli e gli allevatori che presentano il frutto del loro lavoro. Per tradizione è un feudo repubblicano, e da sette anni lo è di Trump. Nonostante tre incriminazioni e una quarta probabilmente in arrivo questa settimana, il tycoon ha oscurato tutti i suoi sfidanti. Durante la visita di sabato, come ricorda l'agenzia di stampa Agi, nello stesso giorno in cui era atteso anche il suo avversario più temuto, il governatore della Florida Ron DeSantis, Trump è stato protagonista del consueto bagno di folla, circondato dai supporters, celebrato con cori, salutato da striscioni inneggianti alla sua vittoria.

I Repubblicani della Camera Matt Gaetz e Byron Donalds hanno appoggiato ufficialmente il tycoon, mentre si sono tenuti distanti dagli altri. Anche sul fronte dei sondaggi il tycoon vola. In quello più recente, realizzato a livello nazionale da New York Times/Siena College, l'ex presidente guida tra i conservatori con il 44 per cento dei consensi. DeSantis è fermo al 20 per cento, una differenza di ventiquattro punti, seppure minore rispetto agli oltre quaranta punti di due settimane fa. In un altro rilevamento, ma limitato all’Iowa, Trump guida di trenta punti su DeSantis, con il 46 per cento di consensi contro il 16 del suo sfidante.