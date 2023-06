Singapore, vertice degli 007 mondiali. Chi era seduto allo stesso tavolo: grandi manovre

04 giugno 2023 a

Un vertice internazionale ai massimi livelli dell'Intelligence si è svolto a Singapore, in Asia. Funzionari d agenzie di tutto il mondo si sono incontrati segretamente a Singapore, l'isola città-stato a sud della Malesia, a margine del Dialogo Shangri-La sulla sicurezza. Questi incontri, organizzati dal governo locale, si tengono in un luogo riservato e si verificano da diversi anni, ma non sono mai stati resi noti in passato. La Reuters citando ben cinque fonti informate, lo ha rivelato oggi.

La notizia è destinata a creare un certo rumore, visti anche i delicati dossier sul tavolo della sicurezza internazionale. Non solo la guerra in Ucraina e i rapporti dell'Occidente con la Russia, ma anche, ad esempio, le mire della Cina su Taiwan. Gli Stati Uniti erano rappresentati dal direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines, e anche Pechino era presente con i suoi emissari. Ricordiamo che il direttore della Cia, William Burns, è volato in Cina poche settimane fa per provare a ricucire il rapporto con il Dragone. Anche Samant Goel, il capo dell’agenzia di intelligence all’estero dell’India, ha partecipato, ha detto una fonte indiana.

"L’incontro è un appuntamento importante nell’agenda ombra internazionale", ha affermato una persona a conoscenza delle discussioni. "Data la gamma di Paesi coinvolti, è un modo per promuovere una più profonda comprensione delle intenzioni e delle linee rosse", spiegano le fonti, "c’è un codice non detto tra i servizi di intelligence che possono parlare, quando la diplomazia formale e aperta è più difficile: è un fattore molto importante durante i periodi di tensione e l’evento di Singapore aiuta a promuoverlo". Tutte e cinque le fonti hanno chiesto l’anonimato, a causa della delicatezza della questione. Un portavoce del ministero della Difesa di Singapore ha detto che mentre partecipano al Dialogo Shangri-La, "i partecipanti, compresi alti funzionari delle agenzie di intelligence, colgono anche l’opportunità di incontrare le loro controparti".

Sul fronte del conflitto ucraino, viene sottolineato che giovedì sera i capi dell’intelligence hanno tenuto un incontro informale. Nessun rappresentante russo era presente, ha detto una delle fonti citate da Reuters. Il viceministro della Difesa ucraino, Volodymr V. Havrylov, presente al Dialogo Shangri-La, ha detto di non aver partecipato alla riunione dell’intelligence. Un’altra delle fonti ha affermato che il tono dell’incontro è stato collaborativo e cooperativo, e non conflittuale. Non ci sono dettagli sul tema dei colloqui, ma quello della guerra della Russia in Ucraina è solo uno degli argomenti in agenda. Tra le questioni discusse c'è quella del crimine transnazionale, che necessita una risposta coordinata tara le agenzie dei servizi segreti e di sicurezza dei vari Paesi.