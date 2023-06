Cina, missione segreta del capo della Cia: grandi manovre tra 007

02 giugno 2023 a

Grandi manovre tra Washington e Pechino sullo sfondo della guerra in Ucraina. Il direttore della Cia, Bill Burns, è volato in Cina a maggio per una serie di incontri. Una visita segreta che va letta nell'ambito delle preoccupazioni di Joe Biden per il deterioramento del rapporto tra Casa Bianca e Xi Jinping. A lanciare lo scoop è il Financial Times mentre i rispettivi governi hanno rifiutato di commentare ufficialmente la notizia.

Bill Burns è uno dei consiglieri più influenti e ascoltati a Washington. Il capo dell'Intelligence americana è stato inviato per tentare di sciogliere le tensioni nei rapporti fra Stati Uniti e Cina. Secondo le fonti del giornale statunitense Burns avrebbe incontrato alti funzionari degli 007 cinesi. Un funzionario statunitense ha confermato al Ft: "Il mese scorso, il direttore Burns si è recato a Pechino dove ha incontrato le controparti cinesi e ha sottolineato l’importanza di mantenere linee di comunicazione aperte nei canali di intelligence". La missione di Burns ha avuto luogo nello stesso mese in cui il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha incontrato Wang Yi, il massimo funzionario della politica estera cinese, a Vienna, segnale che qualcosa si sta muovendo sull'asse tra Washington e Pechino.