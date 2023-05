Guerra Russia-Ucraina, operazione Tritacarne Bakhmut completata

07 maggio 2023 a

«Sull’operazione ‘Tritacarne Bakhmut’ il gruppo Wagner ha adempiuto al suo compito». Il fondatore del gruppo di mercenari, Yevgeny Prigozhin, continua a parlare degli sviluppi sui combattimenti di uno degli snodi cruciali della guerra tra Russia e Ucraina, emettendo l’ennesimo comunicato stampa: «Va notato che l’operazione del ‘Tritacarne Bakhmut’ - ha spiegato - è stata progettata principalmente non per prendere l’insediamento di Bakhmut, ma per macinare le unità delle forze armate ucraine e organizzare una tregua per l’esercito russo per ripristinare la capacità di combattimento. Il ‘Tritacarne Bakhmut’ ha svolto completamente il suo compito».

«Il 95% del territorio di Bakhmut - ha proseguito Prigozhin - è sotto il controllo delle forze russe, il restante 5% non influisce sul corso dell’intera operazione militare speciale». Una volta lasciata Bakhmut, Wagner «si ripiegherà per riorganizzare la sua capacità di combattimento». In caso di minaccia «Wagner difenderà immediatamente la sua patria». Prigozhin aveva precedentemente annunciato il ritiro dei Wagneriti da Artemovsk il 10 maggio. Il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha fatto sapere che avrebbe inviato combattenti del distaccamento speciale Akhmat per sostituirli in città. E il leader della Wagner si è mostrato disponibile a trasferire le posizioni di guerra.