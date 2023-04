Ucraina, primo colloquio Xi Jinping-Zelensky. Mossa cinese per i negoziati

26 aprile 2023 a

Si è ufficialmente aperta una linea di dialogo ai massimi livelli tra Cina e Ucraina con Pechino, che finora aveva parlato solo con la Russia di Vladimir Putin, che può giocare un ruolo determinante nel processo di pace. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che lo ha definito "lungo e significativo". L’emittente televisiva statale China Central Television ha reso noto che il leader cinese, per la prima volta dall’inizio dell’offensiva russa, ha detto a Zelensky che "il dialogo e il negoziato" sono "la sola via d’uscita" dal conflitto con la Russia.

Xi Jinping ha sottolineato al presidente ucraino che la Cina "è sempre stata dal lato della pace"e la "posizione fondamentale" della Cina è quella di "promuovere colloqui per la pace". Manovre diplomatiche del Dragone che si articolano su più livelli. Il leader cinese "invia il Rappresentante speciale del governo per l’Eurasia in Ucraina e in altri Paesi per comunicazioni approfondite con tutte le parti su una soluzione politica della crisi in Ucraina", ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying.

Zelensky ha fatto sapere su Twitter di aver intrattenuto "un lungo e significativo" colloquio telefonico con il leader cinese, dichiarazione ribadita dalla presidenza ucraina interpellata da Afp.