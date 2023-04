Usa, un altro Kennedy per la Casa Bianca: candidatura per il 2024

19 aprile 2023 a

Robert Kennedy Junior, nipote del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinato nel 1963, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. «Annuncio la mia candidatura alla nomination democratica», ha affermato il sessantanovenne, le cui possibilità di successo sono limitate, davanti ai suoi sostenitori a Boston.

Robert Junior è il figlio di Robert Kennedy, fratello di ‘JFK’, ex ministro della giustizia democratico e candidato alla presidenza che fu ucciso nel 1968. Avvocato specializzato in questioni ambientali, è noto dal 2005 per diffondere teorie del complotto sui vaccini, in particolare legando l’autismo a una delle loro sostanze. Tra i presenti al comizio, nello stato del Massachusetts, feudo della famiglia Kennedy, molti indossavano berretti anti-vaccino. Nel suo intervento Kennedy si è impegnato a «porre fine alle divisioni» che corrodono gli Stati Uniti, dicendo finalmente «la verità al popolo americano». Robert Kennedy Junior è uno dei pochi candidati a proporsi ufficialmente nel campo democratico, congelato in attesa della decisione del presidente Joe Biden. A 80 anni, l’attuale inquilino della Casa Bianca afferma di avere «l’intenzione» di candidarsi per un secondo mandato, ma non ha ancora ufficializzato il suo ingresso in campagna elettorale. E in attesa della decisione Kennedy è tornato alla carica.