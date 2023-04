Fox News patteggia: cifra monstre a Dominion per le accuse sul voto 2020

19 aprile 2023 a

Il network Fox News ha raggiunto un accordo con la Dominion Voting Systems per il pagamento di 787,5 milioni di dollari per porre fine a una battaglia legale durata due anni e che ha colpito la credibilità del network conservatore. La Cnn lo definisce il più grande accordo per diffamazione della storia degli Stati Uniti che riguarda una società di media. La Dominion Voting Systems, società che gestisce le macchine elettorali negli Stati Uniti, aveva chiesto all’emittente risarcimenti per 1,6 miliardi di dollari per aver diffuso le accuse senza fondamento di Donald Trump e i suoi alleati su presunti brogli nelle elezioni del 2020.

«Le parti hanno risolto il loro caso», ha detto il giudice Eric Davis prima di licenziare i 12 membri della giuria, attribuendo loro il merito di aver dato alle parti lo slancio per raggiungere un accordo, lodando gli avvocati di entrambe le parti.

La credibilità di Fox è stata già danneggiata in modo consistente dal materiale istruttorio emerso nelle scorse settimane, messaggi privati ed email che mostravano come i suoi stessi dirigenti non credessero alle teorie complottiste, ma continuassero a diffonderle per ragioni di audience. Non solo il presidente di Fox Corporation, Rupert Murdoch, ma anche conduttori ultraconservatori come Tucker Carlson e Sean Hannity, grandi sostenitori di Trump, sapevano che le affermazioni dell’ex presidente sulle elezioni erano completamente scollegate dalla realtà, ma continuavano a incentrare i loro show su questo perché, affermavano, questo era quello che volevano gli ascoltatori. Anzi, altri messaggi rivelano che i pochi giornalisti di

Fox che hanno cercato di contestare gli argomenti trumpiani poi subirono provvedimenti disciplinari.