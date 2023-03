Drone ucraino precipita a Mosca, messaggio a Putin: la guerra è in casa?

28 marzo 2023 a

Una provocazione che viene dal cielo. I resti di un drone di fattura probabilmente artigianale sono stati trovati a una settantina di chilometri dal centro di Mosca, vicino ai binari di una ferrovia, nella zona chiamata Novaya Moskva. L’agenzia Tass riporta che gli investigatori stanno lavorando sul posto. Il canale Telegram ’Shot’ riferisce che il velivolo è stato ritrovato da un residente locale, è fatto di legno e schiuma polimerica e pare assemblato in modo artigianale: l’apertura alare è di circa due metri e sulle ali dipinte di giallo e blu si legge la scritta "Gloria all’Ucraina".

Le autorità ucraine e russe non hanno per ora rilasciato commenti. "Secondo le informazioni preliminari, sono stati trovati i frammenti di un drone vicino alla ferrovia nel villaggio di Svitino a Nuova Mosca, non ci sarebbero feriti", ha riportato la Tass.

La notizia è rimbalzata sui vari media e social ucraini. Secondo le prime ricostruzioni il volo del drone pro-Kiev dipinto con i colori della bandiera ucraina sarebbe frutto di una "provocazione" o di una "azione dimostrativa" per dimostrare come è possibile bucare lo spazio aereo russo e avvicinarsi con un drone a Mosca.