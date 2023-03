Ucraina, la Russia avverte la Germania: "Coinvolta direttamente nel conflitto"

28 marzo 2023 a

Berlino ha un ruolo attivo nella guerra in Ucraina. Mosca punta il dito su Berlino e indirettamente torna a gettare ombre su una possibile escalation internazionale del conflitto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato la notizia riportata da Der Spiegel secondo cui il governo tedesco vuole moltiplicare la spesa per gli aiuti militari all’Ucraina nei prossimi anni. "La Germania partecipa attivamente ad armare l’Ucraina, a rifornirla di armi. La Germania aumenta direttamente e indirettamente il livello di coinvolgimento nel conflitto" in Ucraina. Lo ha detto "Tali azioni e decisioni non sono di buon auspicio", ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo alla domanda se la decisione delle autorità tedesche porterà a conseguenze nelle relazioni russo-tedesche. In sintesi Bernino insiste nel "pompare armi all'Ucraina" e ciò "aumenta il suo coinvolgimento diretto e indiretto nel conflitto".

Nel consueto punto con la stampa, il portavoce di Vladimir Putin ha inoltre annunciato che "la Russia continuerà a fare tutto il possibile per ottenere un’indagine internazionale obiettiva sulle esplosioni del Nord Stream. Crediamo che tutti dovrebbero essere interessati a un’indagine obiettiva che coinvolga tutte le parti interessate, tutti coloro che possono far luce su chi ha agito nonché sui mandanti. Lo consideriamo estremamente importante. Ci dispiace che la nostra iniziativa non sia passata. Ma la parte russa non lascerà che questo argomento venga insabbiato", ha detto sul sabotaggio del gasdotto. Peskov ha sottolineato "il rammarico" del Cremlino per il rifiuto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla risoluzione sulla creazione di una commissione d’inchiesta sul Nord Stream. "Il documento non ha ottenuto il numero di voti richiesto a causa della posizione dei paesi occidentali". Russia, Cina e Brasile hanno votato a favore, mentre il resto dei paesi si è astenuto.

Intanto nella disponibilità delle forze armate di Kiev sono arrivate dagli Stati Uniti le Glsdb, acronimo che sta per le "Ground-launched small diameter bomb", vale a dire bombe lanciabili come razzi dai sistemi Himars e simili in grado di colpire fino a 150 chilometri di distanza. "La difesa aerea ha abbattuto un razzo guidato Glsdb", ha riferito il ministero della Difesa di Mosca