Russia, viaggi vietati a funzionari e politici: "I permessi li esamina Putin"

Sullo stesso argomento: Mosca tira dentro la Germania: perché è coinvolta direttamente nel conflitto

28 marzo 2023 a

a

a

Non si esce dalla Russia. Stretta di Vladimir Putin su alti funzionari, parlamentari, governatori locali, dirigenti di società statali, molti dei quali sono stati sottoposti a rigide restrizioni sui viaggi all'estero. Lo scrive The Moskow Times che riporta le testimonianze - tutte anonime - di dieci alti papaveri del sistema di potere russo.

"Rovinati, è Satana". L'intercettazione inquietante: cosa succederà in Russia

Putin dall'inizio della guerra in Ucraina prova a scongiurare le defezioni e a rendere inaccessibili gli uomini vicini a lui ai servizi stranieri esteri. Per questo per uscire dalla Federazione per vacanze o viaggi personali serve un permesso individuale. Impossibile lasciare il Paese senza un'autorizzazione esplicita, dal momento che i servizi segreti interni Fsb raccolgono in un database i nomi di chi deve richiedere ili lasciapassare. Inoltre i passaporti stranieri dei funzionari che ne sono dotati sono custoditi dagli stessi 007 russi.

Mosca avverte Biden: "Armi per distruggere anche gli Usa"

Chi decide sui permessi speciali? I funzionari che vogliono lasciata la Russia devono avere la "doppia approvazione" del loro diretto superiore e del capo del loro superiore. "Nonostante il conflitto in corso, a volte lo stesso Putin deve esaminare tutti questi elenchi e capire chi va all'estero per quale scopo", ha detto un funzionario anonimo che secondo il Moscow Times è un "conoscente di lunga data di Putin".