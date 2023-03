Guerra in Ucraina, insufficiente la produzione di munizioni. La colpa è di TikTok

28 marzo 2023 a

a

a

Anche TikTok è un fattore per la guerra tra Ucraina e Russia. Uno dei maggiori produttori di munizioni in Europa ha fatto sapere che gli sforzi per soddisfare la crescente domanda del conflitto sono ostacolati da un nuovo data center TikTok che sta monopolizzando l’elettricità nella regione vicino alla sua più grande fabbrica. L’amministratore delegato di Nammo, che è in comproprietà del governo norvegese, ha specificato che un’espansione pianificata della più grande fabbrica nella Norvegia centrale ha subito un blocco a causa della mancanza di energia dovuta alla costruzione del nuovo data center di TikTok che consuma elettricità nel territorio nel quale si trova la fabbrica.

Video su questo argomento La Russia terrorizza tutti ad Oriente: razzi supersonici e navi militari | GUARDA

La domanda di colpi di artiglieria è 15 volte superiore alla norma e l’industria europea delle munizioni deve investire 2 miliardi di euro in nuove fabbriche per stare al passo con le esigenze dell’Ucraina. Secondo alcune stime, l’Ucraina sta sparando da 6.000 a 7.000 proiettili di artiglieria al giorno e sta affrontando la carenza di munizioni dopo più di un anno di guerra. E anche i social ci mettono il loro zampino.