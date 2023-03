Cosa succederà in Russia, l'intercettazione su Putin e oligarchi: "Rovinati da Satana"

27 marzo 2023 a

Un'intercettazione inquietante che sembra quasi una profezia su quello che potrebbe succedere in Russia e travolgere il mondo intero. La conversazione tra il magnate Farkhad Akhmedov e il produttore musicale Iosif Prigozhin fa il giro del mondo: "Hanno fott.. noi, i nostri figli, il loro futuro, il loro destino". L'oligarca miliardario, ex membro del Consiglio della Federazione russa, è al telefono con uno dei più importanti produttori musicali russi e le dichiarazioni vengono intercettate dai servizi segreti ucraini.

A raccontarlo sulle pagine de La Stampa è Iacoboni che riporta i giudizi molto pesanti sul presidente russo. Subito dopo la pubblicazione della conversazione, Akhmedov e Prigozhin hanno provato a smentire tutto, dichiarando che le loro voci sarebbero state in parte ricreate usando l’intelligenza artificiale.

Nell'audio si sente Prigozhin dire: "Hanno collaborato, Igor Ivanovich, Sergei Viktorovich e Viktor Zolotov. Incolpano Shoigu per tutto. Lo chiamano un idiota, alle sue spalle, ovviamente. E loro hanno il compito di demolirlo, porca miseria. Sì, ma perché qualcuno deve essere incolpato. Ascolta. Sono le persone più stupide. La mia opinione è semplice: si comportano come re, come fottuti dei. Sono creature finite". "Hanno fottuto noi, i nostri figli, il loro futuro, il loro destino, dannazione, capisci?", avrebbe replicato l'oligarca. E il produttore musicale avrebbe continuato: "A essere onesti, ovviamente, sono criminali, dannazione, razza di criminali sono, dannazione. Saremo fottuti, dannazione. Non abbiamo nessuna fottuta opzione. Cioè, anche se Putin se ne fotte e preme il pulsante, accidenti, l’intera nazione non ha un fottuto futuro in questo scenario. È tutto. Ci ha inc****i tutti, dannazione. Per loro le persone sono solo spazzatura".

A confermare l'autenticità della registrazione il portale Important Stories, che ha citato una fonte nel Fsb, il servizio segreto interno russo, che ha dichiarato: "La registrazione è autentica, la dirigenza del FSB ha recentemente tenuto una riunione e ha ordinato ai subordinati di agire".