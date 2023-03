Putin "ha fo***to tutti", l'audio rubato degli oligarchi russi imbarazza Mosca

27 marzo 2023 a

Vladimir Putin "ha fo***to tutti". Una presunta telefonata tra due oligarchi russi imbarazza il Cremlino. A diffondere stralci della conversazione sono media ucraini e Novaya Gazeta Europa: secondo quanto riportato al telefono ci sarebbero il miliardario Farkhad Akhmedov e il produttore musicale Iosif Prigozhin. I due, conversando, affermano che "Putin ha seppellito la Russia, ha fo***to tutti e tutto, l’intero Paese, l’intera popolazione" e che in Russia c'è insoddisfazione per come sta andando il conflitto. La telefonata risalirebbe a gennaio.

"Non c’è dubbio che abbiano mandato a put....e il Paese", "Stanno incolpando Sergey Shoigu per tutto. Lo stanno chiamando un pezzo di m....a, ovviamente alle sue spalle", sono alcune frasi attribuite ai due potenti esponenti dell'elite russa. Dal canto sui Prigozhin ha smentito di essere lui a parlare: "Mentre ascoltavo l’audio, anch’io quasi credevo di essere io, le tecnologie odierne, le reti possono essere utilizzate per falsificare non solo una voce ma una conversazione", ha detto tirando in ballo una possibile tecnologia di deep fake audio.

Intanto il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Nikolai Patrushev, in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta, è tornato a puntare il dito sull'Occidente: "In effetti, i paesi della Nato sono parte del conflitto" in Ucraina. "Hanno creato un grande campo militare fuori dall’Ucraina", ha spiegato Patrushev, "stanno inviando armi e munizioni alle truppe ucraine, fornendo loro informazioni, anche con l’aiuto di una costellazione di satelliti e di un numero significativo di veicoli aerei senza pilota. Istruttori e consiglieri della Nato addestrano il Militari ucraini e mercenari combattono come parte di battaglioni neonazisti". E ha aggiunto: ""Cercando di prolungare questo confronto militare il più a lungo possibile, non nascondono il loro obiettivo principale: la sconfitta della Russia sul campo di battaglia e il suo ulteriore smembramento".