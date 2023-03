Armi nucleari tattiche, il piano di Putin per l'Ucraina. Isw: "Vuole la vittoria completa"

27 marzo 2023 a

Le armi nucleari tattiche in Bielorussia, l'offensiva russa e le contromosse dell'Ucraina. La guerra infiamma e non c'è uno spiraglio di pace concreto. Il presidente russo Vladimir Putin, infatti, rimane impegnato a portare avanti il conflitto in Ucraina nel tentativo di "cercare la vittoria completa" e anche una serie riuscita di controffensive ucraine potrebbero non essere sufficienti per costringerlo a negoziare con Kiev, afferma l’Institute for the Study of War (Isw) nel suo aggiornamento odierno.

"Putin rimane concentrato sul raggiungimento dei suoi obiettivi di guerra iniziali attraverso un conflitto prolungato in cui vince imponendo la sua volontà all’Ucraina con la forza o spezzando la volontà dell’Ucraina dopo l’abbandono di Kiev da parte dell’Occidente", si legge nel report come riferito dal Guardian. L’autorevole think tank afferma che anche una serie riuscita di controffensive ucraine potrebbe non essere sufficiente per costringere il presidente russo a negoziare la fine del conflitto perché Putin rimane concentrato sul "raggiungimento dei suoi obiettivi di guerra iniziali attraverso un conflitto prolungato in cui la sua intenzione sarebbe quella di imporre la propria volontà all’Ucraina con la forza o spezzando la volontà del paese aggredito qualora questo fosse abbandonato dall’Occidente". Secondo l’ISW "ulteriori controffensive coronate dal successo saranno quasi certamente necessarie ma comunque non sufficienti" per convincere Putin ad avviare un negoziato per la fine della guerra.

Invece il presidente russo sembra "rialzare la scommessa" sulla guerra continuando a mobilitare la base industriale del suo paese e facendo affidamento su vari schemi di mobilitazione-ombra per generare la necessaria potenza di combattimento. L’ISW ha anche affermato che il proseguimento delle operazioni intorno a Bakhmut e Avdiivka è diventato "non solo inutile, ma addirittura dannoso per i russi".