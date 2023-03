Incoronazione di Re Carlo, Harry e Meghan alzano la posta: cosa chiedono

24 marzo 2023 a

Nel gelo reale tra Carlo III e i Duchi di Sussex le situazioni si ribaltano rapidamente. Prima il re sembrava propenso a negare al figlio Harry e a sua moglie Meghan Markle la possibilità di presenziare all'incoronazione ufficiale, quella del 6 maggio. Poi il ripensamento. Ma ecco che il principe Harry e consorte si trovano nella posizione di poter dettare le loro condizioni. A riferirlo è il tabloid Daily Record, secondo cui la decisione di Harry e Meghan di volare a Londra il prossimo 6 maggio sarebbe subordinata allo scioglimento di "sei nodi". Quali sono? "Su tutti, spicca il tema del compleanno di Archie", scrive Vanity Fair, perché i Sussex vorrebbero che la famiglia reale in qualche modo lo celebrasse, anche in un'occasione così importante. In realtà c'è da capire se i figli della coppia potranno assistere all'evento e se la circostanza sia stata prevista o meno.

Le altre richieste? "Vorrebbero poter salutare la folla con il resto della royal family" dal balcone, ha riportato un insider. E siamo a tre. I "nodi" restanti riguardano la protezione di Scotland Yard quando Harry e Meghan sono in Gran Bretagna, che il principe ha chiesto da tempo in tribunale. Poi c'è il caso della residenza a Frogmore Cottage, dalla quale ai Sussex è stato recentemente chiesto di traslocare ma che potranno comunque utilizzare all’incoronazione. Ultima condizione è un incontro privato tra Harry, Carlo e William. Il re asseconderà le richieste dei Sussex?