Harry e Meghan, la figlia Lilibet è "principessa". L'evento ufficiale

Giada Oricchio 08 marzo 2023

Nuovo strappo fra la royal family e i duchi di Sussex: Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno battezzato Lilibet Diana senza re Carlo, Camilla e i principi del Galles, William e Kate. Ma pretendono l'appellativo di "principessa". Un portavoce della coppia ha rivelato al settimanale “People”: “Posso confermare che la principessa Lilibet Diana è stata battezzata dall'arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor”.

Ancora una volta, i Sussex rompono con la tradizione: Archie aveva ricevuto il primo sacramento nella cappella privata della regina nel castello di Windsor, mentre Lilibet è nata negli Stati Uniti e qui è stata battezzata. Per di più a ben 21 mesi di distanza dalla sua nascita.

Alla cerimonia, è seguito un party nella villa di Montecito, in California. C'erano tra i 20 e i 30 ospiti, tra cui la madre di Meghan, Doria Ragland, il padrino di Lilibet, il regista Tyler Perry (offrì la sua casa ai Sussex dopo che lasciarono il Canada e pagò loro le guardie del corpo per diversi mesi, nda) e una madrina sconosciuta. Spiccava l’assenza degli augusti parenti britannici.

Secondo una fonte re Carlo, la regina Camilla e i principi del Galles William e Kate sarebbero stati invitati, ma non si sono fatti vedere. Durante la festicciola, un coro gospel di 10 persone ha cantato "Oh Happy Day" e "This Little Light of Mine" (già suonata al matrimonio di Meghan e Harry) e Archie, 3 anni, ha ballato con la sorellina.

Adesso la palla passa a Buckingham Palace che dovrebbe aggiornare il sito ufficiale attribuendo, in base alla legge promulgata da re Giorgio V nel 1917, i titoli di principe e principessa ai figli di Harry e Meghan. I duchi ribelli hanno avuto una conversazione con Carlo III e gli hanno fatto sapere che, nonostante le pesanti critiche e accuse che hanno mosso alla “Ditta”, intendono avvalersi del privilegio nobiliare. Attualmente sono indicati come Maestro Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor.