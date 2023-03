Incoronazione Re Carlo, l'annuncio di Harry e Meghan: un pesante sospetto

Giada Oricchio 18 marzo 2023 a

Tutto ruota intorno alla Corona, o meglio all’incoronazione di Carlo III. La cerimonia del 6-8 maggio sarà un evento per il Regno Unito, per il primogenito di Elisabetta II e Filippo e per Harry e Meghan. I duchi di Sussex sono stati invitati, ma non hanno ancora sciolto la riserva tormentati dal dilemma morettiano: “Mi notano di più se vado o se non vado?”.

Buckingham Palace ha pianificato tutto nei minimi dettagli, dall’ordine di ingresso nell’Abbazia di Westminster ai royal che avranno il privilegio di affacciarsi al balcone. È trapelato che Andrea duca di York e i Sussex avranno un ruolo molto marginale, per non dire invisibile. E allora cosa fare per rubare le luci dei riflettori? Beh, un annuncio. Di quelli rumorosi. Dalla California giunge insistente un’indiscrezione: Meghan sarebbe incinta del terzo figlio. La coppia aveva dichiarato, nella famigerata intervista a Oprah Winfrey, che con Archie, la nascita di Lilibet Diana e due cani la famiglia era al completo perché “volevano salvaguardare il pianeta”.

Ma è pur vero che, in barba alle loro politiche green e alla difesa ambientale, viaggiano con il jet privato, non riciclano gli abiti (come Kate Middleton e re Carlo) e non risultano vegani. Magari ci hanno ripensato. Ora, il timore di Carlo e del principe William è che Harry e Meghan rivelino la dolce attesa in concomitanza con l’incoronazione.

Un timore fondato considerato che in passato i duchi hanno volutamente oscurato (o rotto le uova nel paniere) feste, compleanni e anniversari dei Windsor mettendosi al centro dell’attenzione. Della presunta gravidanza di Meghan Markle, 41 anni ad agosto, ha parlato per primo il magazine “Star” citando una fonte amica della coppia: “Quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio non faceva parte del loro piano, ma sono felici”.

I rumor si sono intensificati dopo la visita dell’ex attrice all’associazione Harvest Home di Los Angeles (sostenuta dalla fondazione Archewell) che si occupa della raccolta di abiti per neonati. Era l’8 marzo e Meghan Markle si mostrò raggiante in un outfit comodo e total black. In molti si sono chiesti se non nascondesse le prime rotondità. E sempre da Hollywood, patria del pettegolezzo e della celebrità, arriva un altro gossip appetitoso: Harry vuole davvero tenere i bambini lontano dalla stampa, mentre la moglie, ora che non deve far più finta di essere riservata e disinteressata alla notorietà, starebbe spingendo in senso opposto. In particolare, starebbe telefonando a tutti i contatti della sua rubrica per lanciare a ogni costo Lilibet Diana come piccola modella e/o attrice.