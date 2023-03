Incoronazione Re Carlo: nel piano George, Charlotte e Louis in carrozza

Alessandra Zavatta 19 marzo 2023 a

I principini parteciperanno al corteo d’onore per l’incoronazione di re Carlo d’Inghilterra. Ma non ci sarà posto per Harry, Meghan e Andrea. La Famiglia reale sta mettendo a punto i dettagli della cerimonia che si svolgerà il 6 maggio prossimo. I principi George, 9 anni, Charlotte, 7, e Louis, 4, rivela il quotidiano britannico Daily Mail, avranno un ruolo da protagonisti nella sfilata che si svolgerà lungo il Mall dopo l’incoronazione del nuovo sovrano nell’Abbazia di Westminster.

I piccoli saranno nella carrozza che trasporterà i genitori, William e Kate del Galles. Carrozza che seguirà quella dove troveranno posto re Carlo e la regina consorte Camilla, la “Gold State Coach”, costruita nel 1762 e restaurata per il Giubileo di Platino della sovrana scomparsa l’8 settembre scorso. Una posizione di assoluto rilievo per i principini, considerato che in passato nelle cerimonie pubbliche i bambini, soprattutto quelli in tenera età come Louis, non partecipavano, per timore potessero stancarsi presto e non seguire i protocolli. Così, ad esempio, al corteo funebre per Elisabetta, Louis, ritenuto “troppo giovane”, rimase a casa. Mentre i fratelli parteciparono all’evento. Ma questa volta sarà diverso. I principini resteranno insieme e seguiranno i genitori sia in chiesa, per l’incoronazione, che sulla carrozza nella sfilata, e poi saluteranno i sudditi dal balcone di Buckingham Palace.

Ma nel corteo, secondo quando trapelato, non ci sarà posto per il duca e la duchessa di Sussex né per Andrea, il principe caduto in disgrazia dopo gli scandali che lo hanno legato al miliardario Jeffrey Epstein.

Harry e Meghan sono stati invitati all’incoronazione ma non hanno ancora fatto sapere ufficialmente se parteciperanno. Lo staff della Casa Reale sta pianificando in modo che anche i loro figli, Archie e Lilibet, possano unirsi ai festeggiamenti in chiesa. Nessuno di loro avrà comunque un posto d’onore al corteo né sarà sul balcone di Buckingham Palace a salutare i sudditi come vuole la tradizione “british”. Bruciano ancora le rivelazioni fatte da Harry sulla Famiglia nel libro autobiografico “Spare”. Qualora accettino l’invito, i Sussex alloggeranno probabilmente a Frogmore Cottage, la casa nel parco del castello di Windsor dove si trasferirono dopo il matrimonio e prima di volare negli Stati Uniti.

Anche i nipoti di Camilla parteciperanno all'incoronazione della nonna e del patrigno e avranno un ruolo ufficiale. Il figlio della regina consorte Tom Parker Bowles ha due figli, di 15 e 13 anni. Secondo quanto trapelato, spera che i ragazzi possano portare il baldacchino di Camilla durante l’incoronazione. Ma nessuna conferma in merito è arrivata da Buckingham Palace.