Ucraina, piano di Biden per sconfiggere Putin. "Quando scatta l'offensiva"

Guerra in Ucraina: Joe Biden pronto a supportare l’imminente controffensiva di Kiev per sconfiggere l’esercito russo. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, l’operazione militare dovrebbe scattare nel mese di maggio. Sull’argomento è intervenuto il ministro della Difesa americano Lloyd Austin che, al termine del vertice online con i colleghi degli oltre 50 Paesi che forniscono armi a Kiev, ha dichiarato: “Non c’è più tempo da perdere. Stiamo mettendo insieme le armi e i mezzi militari che consentiranno agli ucraini di riconquistare il territorio perduto”.

Nelle prossime settimane gli Stati Uniti si occuperanno dell’invio di nuove armi e di centinaia di carri armati per potenziare l’esercito ucraino che dovrà essere addestrato al loro utilizzo. Le motivazioni che hanno portato il presidente Biden a stringere i tempi sulle operazioni belliche sono principalmente due: la difficoltà dell’esercito di Mosca e lo scarso rifornimento bellico delle industrie europee all’armata ucraina.

Dopo gli infruttuosi incontri con gli esponenti del Cremlino per la pace, gli Stati Uniti adesso puntano alla sconfitta militare russa. L’Ucraina è entusiasta della presa di posizione USA ma come reagirà Vladimir Putin? Il leader russo, si sottolinea nell'analisi, dispone di un micidiale arsenale nucleare e questo rappresenta un rischio e una preoccupazione da non sottovalutare. In attesa di una reazione, Washington sta cercando di mantenere aperti i canali di comunicazione con la Russia. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi e risposte nella rete diplomatica internazionale.