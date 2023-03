Russia, esplosione nel palazzo dei servizi segreti di Rostov: incendio distrugge tutto

Un grande incendio si è sviluppato in un edificio utilizzato dal servizio di intelligence interna russa (Fsb) a Rostov, nel sud della Russia. Lo rende noto l’agenzia di stampa Tass citando i servizi di emergenza e spiegando che la struttura appartiene alla sezione dei servizi segreti interni incaricata di pattugliare il confine. Il bilancio del rogo è di un morto e due feriti. Sui social media sono stati condivisi video nei quali si vedono alte fiamme avvolgere parti dell’edificio e colonne di fumo visibili in tutta la città. Gli abitanti di Rostov hanno riferito di aver sentito "una forte esplosione" prima dell’incendio, come riferisce Nexta. L’Fsb è il servizio di sicurezza interna della Russia ed è responsabile del controspionaggio, della sicurezza delle frontiere e dell’antiterrorismo.

FSB BUILDING IS ON FIRE



Explosions have been heard in the area of the fire at the intelligence service’s building in Rostov-on-Don.



It is most likely ammunition exploding.



Cause of the fire is yet unknown. pic.twitter.com/BtIhYf6HUT