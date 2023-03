Drone abbattuto, gli Usa rilasciano il video che smentisce i russi: cosa è successo

16 marzo 2023 a

Mossa a sorpresa del Pentagono sul caso del drone americano abbattuto sul Mar Nero. Il Comando degli Stati Uniti per le forze armate presenti in Europa ha diffuso un breve video dello scontro tra il caccia russo e il drone americano avvenuto il 14 marzo che sembra confermare le accuse degli Usa a Mosca. Secondo i russi il velivolo senza pilota MQ-9 Reaper era "caduto da solo" mentre era seguito dai caccia perché si dirigeva verso la Crimea e il confine russo. Nelle immagini si vedono gli aerei russi scaricare carburante in prossimità del drone per due volte e il danneggiamento alla parte posteriore del mezzo.

BREAKING: U.S. military releases dramatic declassified video taken by MQ-9 Reaper drone that shows the moment that a Russian Su-27 fighter jet collided with it after attempting to spray the drone with jet fuel. https://t.co/XGoVQN7ppJ pic.twitter.com/X9vH6qtFGf — ABC News (@ABC) March 16, 2023

Gli americani hanno pubblicato il filmato con la descrizione dettagliata delle sequenze. Inizio clip: il caccia Su 27 si avvicina al Reaper. Al minutaggio 00.05 il caccia inizia a “rilasciare” il carburante. 00:09 Il Su-27 russo passa sopra l'MQ-9 dell'aeronautica statunitense mentre rilascia carburante. Quando il Su-27 passa sopra l'MQ-9, si interrompe anche la trasmissione video. 00:11: L'elica dell'MQ-9 della US Air Force rimane intatta. 00:22: Il Su-27 russo inizia un secondo avvicinamento verso l'MQ-9.

00:27: il Su-27 russo inizia a rilasciare carburante in avvicinamento all'MQ-9. Il Su-27 passa ancora più vicino. 00:29: Un Su-27 russo si scontra con l'MQ-9 e il seegnale della telecamera dell'MQ-9 viene perso per circa 60 secondi. 00:39: Il feed della telecamera dell'MQ-9 è tornato a funzionare correttamente. In questo momento l'elica può essere vista e si nota il possibile danneggiamento.