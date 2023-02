Guerra in Ucraina, pure la Russia boccia il piano di pace della Cina

28 febbraio 2023 a

a

a

Il piano di pace in Ucraina non piace proprio a nessuno. Neanche alla Russia. “La Cina è un paese enorme, è il paese più potente, i cui interessi nessun attore sulla scena internazionale può permettersi di ignorare. La Cina ha fatto sentire la sua voce, ogni tentativo di formulare tesi per giungere ad una soluzione pacifica del problema è il benvenuto ma, ovviamente, le sfumature sono importanti. La situazione attuale non dà speranza di discutere queste sfumature e quindi l'operazione speciale continua” la presa di posizione del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, intervistato da Izvestia.

"Avvantaggia solo la Russia". Biden boccia il piano di pace della Cina

Già ieri dal Cremlino avevano raffreddato le possibilità di un cessate il fuoco, sempre per bocca di Peskov: “La Russia non vede al momento alcun prerequisito per risolvere la situazione intorno all'Ucraina in una direzione pacifica, il che rende necessaria la prosecuzione di un'operazione militare speciale. La Russia non può immaginare circostanze in cui sia possibile il ritorno della Crimea all'Ucraina e la penisola è parte integrante della Federazione Russa”. La fine dei combattimenti si allontana sempre di più.