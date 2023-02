Guerra in Ucraina, la profezia di Borrell: si deciderà tutto in primavera

20 febbraio 2023 a

La guerra in Ucraina è entrata ormai nel secondo inverno della sua triste vicenda di sangue. E ancora si fa molta fatica a prevedere come possano proseguire gli scontri sul campo di battaglia. Una cosa è certa. Che le prossime settimane e la prossima primavera saranno determinanti. «Si spera che le prossime settimane saranno determinanti - ha detto l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Esteri - Questa è stata la sensazione del Consiglio Affari esteri nelle prossime settimane. La prossima primavera sarà cruciale». La visita del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden a Kiev «dimostra l’importanza che gli Usa danno alla guerra in Ucraina. Gli Usa, l’Ue, il Canada e il Regno Unito e molti altri Paesi nel mondo sostengono la lotta che l’Ucraina conduce contro l’invasione russa. Non so se aveva cose concrete da annunciare ma certamente aumenterà l’impegno degli Usa per i combattenti ucraini», conclude.

Poi Borrell ha parlato anche delle indiscrezioni su un eventuale appoggio militare della Cina. «Non ho detto che la Cina sta fornendo armi (alla Russia) - ha detto Borrell - al contrario, ho detto che nelle conversazioni con il consigliere di Stato cinese Wang Yi la sua risposta è stata chiara: che la Cina non lo stava facendo».