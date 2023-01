“Ipocrisia, guadagnano solo tempo”. Borrell disintegra il cessate il fuoco della Russia

06 gennaio 2023 a

Una mossa della Russia che convince poco gli attori internazionali che guardano con interesse alla guerra in Ucraina. L’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, a margine della sua visita in Marocco, si è soffermato con i cronisti commentando il cessate il fuoco voluto dal Cremlino in occasione del Natale ortodosso: “Non dobbiamo dimenticare che la Russia sta occupando illegalmente e violentemente parti del territorio ucraino. Che è stata la Russia a compiere questa aggressione illegittima. È stata la Russia a violare i principi della Carta delle Nazioni unite. E quando l’aggressore parla di cessate il fuoco, penso che la risposta che viene in mente a tutti noi sia lo scetticismo di fronte a tanta ipocrisia. Il Cremlino manca completamente di credibilità e questa dichiarazione di volontà di un cessate il fuoco unilaterale non è credibile”.

Borrell manda un messaggio chiaro a Vladimir Putin: “Dobbiamo avere, dobbiamo vedere, cose concrete, azioni concrete sul campo da parte della Russia. Ci deve essere una completa cessazione degli attacchi militari. Dobbiamo ottenere il ritiro delle sue truppe e del suo equipaggiamento militare dal territorio ucraino. In assenza di tali azioni concrete, un cessate il fuoco unilaterale appare come un tentativo da parte della Russia di - sottolinea l’esponente della Commissione europea - guadagnare tempo per raggruppare le sue truppe e cercare di ripristinare la sua reputazione internazionale gravemente danneggiata”.