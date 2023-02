Usa, Biden svela la verità sugli Ufo abbattuti

17 febbraio 2023 a

a

a

Risolto il mistero? I tre oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni dalle forze statunitensi “non sappiamo ancora cosa fossero, ma nulla al momento suggerisce che spiavano per conto della Cina o per qualsiasi altro Paese. Molto probabilmente erano legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche”. A rompere il silenzio sugli oggetti che avevano destato tanto scalpore negli Usa - si era addirittura parlato degli alieni - è stato il presidente degli Stati Uniti in persona, Joe Biden, in una brave dichiarazione alla stampa alla Casa Bianca.

"Risposta senza precedenti". Così la Corea del Nord minaccia gli Stati Uniti

Riguardo invece al primo pallone spia, abbattuto il 4 febbraio, Biden si è limitato a dire: “Io mi aspetto di parlare con il presidente Xi Jinping ma non abbiamo scuse da dare per averlo abbattuto”. Ad inizio mese un dirigibile spia cinese, aveva sorvolato i cieli del Nord America ed era stato poi colpito da un razzo lanciato da un caccia. Ad ogni modo, ha chiarito il presidente americano, “non cerchiamo una nuova Guerra Fredda con Pechino. Noi cerchiamo la competizione, non il conflitto con la Cina. Il nostro messaggio con l’abbattimento del pallone è chiaro, la violazione della nostra sovranità è inaccettabile”.