La Corea del Nord minaccia gli Stati Uniti: risposta senza precedenti

Nuove minacce della Corea del Nord all'Occidente. Il regime di Kim Jong-un ha parlato di "contromisure senza precedenti" nel caso in cui Stati Uniti e Corea del Sud non dovessero interrompere il progetto di esercitazioni militari nell'area della penisola coreana. La Corea del Nord ha minacciato «risposte forti e costanti senza precedenti» in vista delle esercitazioni militari annuali di Stati Uniti e della Corea del Sud, accusati di aumentare le tensioni nella regione. Come riferisce l’agenzia di stampa Kcna citando il ministero degli Esteri di Pyongyang, la Corea del Nord potrebbe valutare ulteriori azioni se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidesse di continuare a esercitare pressione.

«Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno in programma di organizzare più di 20 round di varie esercitazioni militari congiunte entro quest’anno portandole al livello delle più grandi esercitazioni tattiche mobili sul campo mai realizzate. Ciò prevede che la situazione nella penisola coreana e nella regione sarà nuovamente immersa nel grave vortice della crescente tensione». Così il portavoce del ministero degli Esteri della Corea del Nord. «La realtà dimostra chiaramente che gli Stati Uniti e la Corea del Sud sono gli acerrimi criminali che hanno deliberatamente interrotto la pace e la stabilità della penisola coreana e della regione», denuncia spiegando che «nel caso in cui gli Stati Uniti e la Corea del Sud mettessero in pratica il loro piano già annunciato per le esercitazioni militari» dovranno affrontare «contromisure persistenti e forti senza precedenti».