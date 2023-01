Guerra in Ucraina, gli Usa vogliono l'invio di missili Hawk da Israele

25 gennaio 2023 a

L’amministrazione Biden ha chiesto a Israele i vecchi missili antiaerei Hawk che ha in deposito per trasferirli in Ucraina. A rivelarlo è il sito Axios citando funzionari israeliani e americani, secondo i quali Israele ha respinto la richiesta. Israele ha finora respinto la maggior parte delle richieste statunitensi e ucraine di fornire armi avanzate e difensive all’Ucraina per timore che una tale mossa possa creare tensioni con la Russia e danneggiare gli interessi di sicurezza israeliani in Siria.

Nel frattempo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto al Palazzo Berlaymont il presidente israeliano, Isaac Herzog. “Non vediamo l’ora di mantenere uno slancio positivo nelle relazioni Ue-Israle, ho detto a Isaac Herzog. Abbiamo discusso della necessità di un sostegno costante all’Ucraina e di lavorare per promuovere la pace in Medio Oriente. E dell’importanza di promuovere la vita ebraica in Ue in vista della Giornata della Memoria” le parole di von der Leyen in un tweet.