Strage di bambini in Ucraina da inizio della guerra e centinaia di scuole distrutte

Strage di bambini in Ucraina da inizio della guerra. Il bombardamento russo nelle regioni dell’Ucraina il 21 gennaio ha ferito una bambina di sette anni a Vovchansk, nell’oblast di Kharkiv, e un ragazzo di 17 anni nel villaggio di Studenok nell’oblast di Sumy, portando il numero totale delle vittime a 459 bambini e 914 feriti. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale di Kiev che ha affermato che su 13.961 bambini deportati illegalmente, solo 126 sono stati rimpatriati in Ucraina. Le cifre non sono definitive in quanto non includono i dati dei territori occupati dai russi e delle aree in cui sono in corso le ostilità. Dall’inizio della guerra totale della Russia contro l’Ucraina, le forze russe hanno danneggiato 3.126 strutture educative in Ucraina, distruggendone completamente 337.

Inoltre, 125 bambini portati illegalmente in Russia dai territori temporaneamente occupati sono già stati rimpatriati in Ucraina. In totale, il paese aggressore ha rapito quasi 14mila bambini ucraini. Lo ha annunciato Daria Gerasimchuk, consigliere autorizzato del presidente dell’Ucraina per i diritti dei bambini durante l’apertura del progetto Ukraine is You nell’ambito del World Economic Forum di Davos. Lo riporta Ukrainksa Pravda. «Sembra poco, ma per ognuno è in gioco il destino di un bambino ucraino», ha detto.