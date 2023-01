Guerra Ucraina, la minaccia della Russia: armi a Kiev catastrofe mondiale

22 gennaio 2023 a

a

a

Ulteriore escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, mette in guardia dal mettere a disposizione dell’Ucraina armi pesanti. «La consegna di armi offensive al regime di Kiev porterà a una catastrofe globale», ha spiegato su Telegram il portavoce della Duma e stretto confidente del presidente russo Vladimir Putin. Volodin ha spiegato che se gli Stati Uniti e la Nato fornissero armi per attaccare città civili e se dovessero esserci tentativi di conquistare territori, ne risulterebbero «ritorsioni con armi più potenti».

Crisi Ucraina, meno si parla di pace e più si fa la guerra

Intanto continuano gli scontri e l'avanzata delle truppe del Cremlino. Le unità del Distretto militare orientale (Vvo) hanno conquistato linee e posizioni più vantaggiose durante l’offensiva in direzione di Zaporozhzhi. Lo ha annunciato il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov, come riporta Tass. «Nella direzione di Zaporizhzhia, nel corso delle operazioni offensive, le unità del distretto militare orientale hanno occupato linee e posizioni più vantaggiose. Fino a 85 militari ucraini, un veicolo da combattimento di fanteria, due veicoli corazzati da combattimento e un camioncino sono stati distrutti in questa direzione», ha detto Koonashenkov, aggiungendo che due obici D-20 sono stati distrutti anche nelle aree degli insediamenti di Stepnogorsk, sempre nella regione di Zaporozhzhia e a Prechistovka, nel Donetsk. Un altro obice D-30 è stato distrutto nell’area del villaggio di Preobrazhenka( Zaporozhzhia).