Ucraina, Macron risponde a Putin: non escludo invio carri armati a Kiev

Il presidente Macron risponde per le rime alle provocazioni del Cremlino. La Russia ha minacciato l'Occidente dicendo che la consegna di armi a Kiev può portare il mondo verso la catastrofe mondiale. Il presidente francese Emmanuel Macron, però, non si è lasciato intimidire e ha dichiarato di escludere l’invio di carri armati Leclerc in Ucraina anche se ha sottolineato che devono essere soddisfatte tre condizioni, tra cui il fatto che questo non comporti l’escalation del conflitto. «Ho chiesto al ministro della Difesa di lavorare su questo, nulla è escluso», ha detto nella conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine di un Consiglio dei ministri franco-tedesco. Macron ha indicato tre condizioni affinché possa dare a Kiev i carri armati da combattimento francesi: che questo non comporti un’escalation del conflitto, che ci siano soldati ucraini pronti a utilizzarli e che non pregiudichi le capacità della difesa francese. E ha spiegato che il lavoro di coordinamento per decidere cosa fare delle richieste ucraine all’Occidente proseguirà «nei prossimi giorni e settimane» con gli altri alleati, Germania compresa.

Nei giorni scorsi, diverse fonti militari francesi hanno ammesso che non è possibile dire quante siano le unità AMX Leclerc disponibili, dal momento che le circa 200 unità che sono in deposito sono utilizzate come fonte di componenti e pezzi di ricambio per i circa 200 esemplari che sono ancora in servizio nell’esercito francese. Tra l’altro in Francia fanno anche notare che quando il Regno Unito invierà lo squadrone di 14 carri Challenger 2 e se altri Paesi occidentali dessero carri armati di diversi modelli all’Ucraina, gli ucraini potrebbero avere un serio problema nell’addestrare gli equipaggi tecnici di manutenzione ma anche la gestione della catena logistica. Macron ha anche fatto notare che la Francia ha già consegnato un ingente materiale militare all’Ucraina, tra cui 18 esemplari del sistema di artiglieria pesante semovente Caesar, munizioni, missili antiaerei o veicoli da combattimento della fanteria. Inoltre, Parigi ha annunciato che invierà in Ucraina carri armati leggeri da ricognizione AMX 10