Guerra Ucraina, il capo del gruppo Wagner: conquistata Soledar

I russi tornano a guadagnare terreno nella guerra in Ucraina. Il fondatore della milizia Wagner, Evegny Prigozhin, ha rivendicato su Telegram di aver preso il pieno controllo della città di Soledar, in Ucraina. Se confermato, si tratterebbe del maggiore successo russo sul campo di battaglia dalla scorsa estate. La presa di Soledar inoltre potrebbe precedere quella di Bakhmut, poco più a sud.

"Le unità di Wagner hanno preso il controllo dell’intero territorio di Soledar", ha detto Prigozhin - il cosiddetto "cuoco di Putin", imprenditore della ristorazione e oligarca con stretti legami con il presidente russo - in un messaggio audio. Citando "battaglie di strada" con le truppe ucraine che sono state circondate, Prigozhin ha detto che nelle prossime ore sarà "reso noto il numero dei prigionieri presi".

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha tolto la cittadinanza a quattro personalità politiche, tra cui il politico filorusso Viktor Medvedchuk che è stato trasferito in Russia l’anno scorso nell’ambito di un accordo per lo scambio di prigionieri. "Ho deciso di revocare la cittadinanza a quattro persone: Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak, Renat Raveliyovych Kuzmin e Viktor Volodymyrovych Medvedchuk", ha detto Zelensky nel suo discorso video trasmesso nella notte. "Se i deputati del popolo scelgono di non servire il popolo ucraino, ma gli assassini che sono venuti in Ucraina, le nostre azioni saranno appropriate", ha aggiunto.