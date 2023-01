Guerra Ucraina, l'allarme di Stoltenberg: la Nato ha esaurito le scorte di armi

10 gennaio 2023 a

Allarme Stoltenberg sulle armi all'Ucraina. «Gli alleati della Nato e i membri dell’Ue hanno esaurito i loro stock per fornire supporto all’Ucraina e questa è stata la cosa giusta da fare perché riguarda anche la nostra sicurezza». Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo la firma della terza dichiarazione sulla cooperazione Nato-Ue. «Ho anche detto agli alleati della Nato che, se devono scegliere tra soddisfare le esigenze delle linee guida sugli stock o sostenere l’Ucraina, è più importante sostenere l’Ucraina - ha sottolineato - Ma naturalmente, quando stiamo esaurendo le nostre scorte, c’è solo una soluzione a lungo termine ed è quella di produrre di più, questo è il motivo per cui i ministri della Difesa della Nato hanno preso decisioni per aumentare le nostre scorte di munizioni e attrezzature».

Intanto lo stesso Stoltenberg, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, hanno firmato a Bruxelles la terza dichiarazione per la cooperazione congiunta Ue-Nato. Di seguito il testo integrale della dichiarazione: 1- Il partenariato strategico Nato-Ue si fonda sui nostri valori condivisi, sulla nostra determinazione ad affrontare sfide comuni e sul nostro impegno inequivocabile a promuovere e salvaguardare la pace, la libertà e la prosperità nell’area euro-atlantica. 2- Oggi ci troviamo di fronte alla più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni. La brutale guerra della Russia contro l’Ucraina viola il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni unite. Mina la sicurezza e la stabilità europea e mondiale. La guerra della Russia ha esacerbato una crisi alimentare ed energetica che colpisce miliardi di persone in tutto il mondo. 3- Condanniamo con la massima fermezza l’aggressione della Russia. La Russia deve immediatamente fermare questa guerra e ritirarsi dall’Ucraina. Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’Ucraina e ribadiamo il nostro risoluto e continuo sostegno alla sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Sosteniamo pienamente il diritto intrinseco dell’Ucraina all’autodifesa e a scegliere il proprio destino.