Putin cambia il capo di Stato maggiore. "Risposta ai falchi", svolta nella guerra

Un terremoto nei vertici militari russi che è destinato ad avere ripercussioni sulle strategie nella guerra in Ucraina. La promozione da parte di Vladimir Putin del generale russo Aleksandr Lapin da comandante del Distretto militare centrale a capo di stato maggiore delle forze di terra viene letta da molti osservatori come una risposta a Ramzan Kadyrov, presidente ceceno ed esponente della fazione dei "falchi" che chiedono al Cremlino un impegno ancora più deciso e distruttivo, riporta Adnkronos. La notizia è stata diffusa dalla Tass e altre agenzie russe, ma ancora non confermata ufficialmente.

Tra i promotori della guerra totale oltre a Kadyrov ci sono anche il vice Presidente del Consiglio di sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev, e il fondatore e proprietario della società di mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, anche lui fautore come il leader ceceno, nei mesi scorsi, dell’uscita di scena di Lapin. Infatti l'ufficiale era finito nel tritacarne mediatico di Kadyrov una prima volta all’inizio dello scorso ottobre, dopo la disfatta russa di Lyman, lo snodo strategico nel Donbass riconquistato dagli ucraini poche ore dopo l’annessione russa della regione di Donetsk in cui si trova la cittadina, insieme a quelle di Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Kadyrov aveva parlato di Lapin come di un "mediocre". Il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, lo aveva trasferito una settimana dopo lontano dalle linee più importanti.

Ora la nomina di Lapin, che sarebbe avvenuta già alla fine dello scorso anno, è stata resa nota dalle agenzie russe inclusa la Tass, citando fonti informate. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov non l’ha confermata, ma neanche smentita. Alla fine di ottobre era stata diffusa la notizia, mai confermata, della sua rimozione dal comando del Distretto militare centrale. Nel contesto della sua nomina, non è stato precisato quale incarico avrà il generale Vasily Tonkoshkurov di cui Lapin prenderebbe il posto.