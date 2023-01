Guerra in Ucraina, report interno gela Putin: "Nessuna possibilità di vittoria"

10 gennaio 2023 a

Un report interno presentato al presidente Vladimir Putin confermerebbe tutti i dubbi sulle capacità della Russia di uscire dalla guerra scatenata in Ucraina con una vittoria. Si tratterebbe del primo rapporto del 2023 sul conflitto redatto da un gruppo di esperti del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, riporta il canale Telegram General Svr che cita fonti interne. Gli esperti ritengono che la grande offensiva che Putin sta preparando per la fine dell'inverno e l'inizio della primavera "non porterà risultati significativi, ma creerà solo un gran numero di problemi".

Da una parte c'è una criticità di Intelligence. Infatti secondo il report l'Occidente e l'Ucraina sono a conoscenza dei piani offensivi e stanno anche "preparando una controffensiva su larga scala per la fine di questa primavera, che probabilmente porterà al crollo del fronte e alla sconfitta delle truppe russe nei territori occupati", si legge nel post dell'account che secondo molti osservatori sarebbe gestito da un ex alto ufficiale russo.

C'è poi il fronte delle armi che dall'Occidente arrivano a Kiev. I dati sulla fornitura "non lasciano praticamente alcuna possibilità di vittoria dell'esercito russo in questa guerra", spiegano gli esperti russi che nel report consiglierebbero a Putin di ritirare le truppe dal territorio delle regioni di Zaporozhye e Kherson per concentrarsi sulla altre zone occupate, "e cercare di negoziare con l'Occidente e l'Ucraina" a partire dalla situazione precedente all'invasione. Il presidente dal canto suo avrebbe annunciato ai suoi stretti collaboratori una riunione del Consiglio di Sicurezza nelle prossime settimane seguita da un doppio discorso, al popolo russo e all'Assemblea Federale.