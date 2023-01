Covid, la Cina riapre le frontiere. Stop quarantena per chi viene dall'estero

08 gennaio 2023 a

a

a

La Cina ha revocato i requisiti di quarantena per i viaggiatori in entrata, ponendo fine a quasi 3 anni di isolamento autoimposto anche se il Paese sta combattendo ancora un’ondata di casi di Covid. Anche la Cina continentale ha aperto il suo confine a Hong Kong, smantellando gli ultimi pilastri di una politica zero-Covid che aveva protetto le persone dal virus ma le aveva anche tagliate fuori dal resto del mondo.

"Minaccia per la salute del pianeta". L'affondo di Gasparri contro la Cina

Intanto dopo 2 anni di separazione di Hong Kong dalla Cina continentale, la possibilità per i residenti della città semi-autonoma della Cina meridionale di attraversare il confine è uno dei segni più visibili dell’allentamento delle restrizioni alle frontiere da parte della Cina, che non richiede più ai viaggiatori in arrivo dall’estero di sottoporsi alla quarantena. I viaggiatori che attraversano il confine tra Hong Kong e la Cina continentale, tuttavia, devono ancora esibire un test COVID-19 negativo effettuato nelle ultime 48 ore, una misura che la Cina ha contestato quando è stata imposta da altri Paesi. Durante una visita alla stazione, il capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee, ha dichiarato che le parti continueranno a espandere il numero di punti di attraversamento dagli attuali 7 a tutti e 14. «L’obiettivo è tornare il più rapidamente possibile alla vita normale precedente all’epidemia», ha dichiarato Lee ai giornalisti. «Vogliamo rimettere in moto la cooperazione tra le due parti». Il quotidiano del Partito Comunista Global Times ha citato Tan Luming, un funzionario portuale di Shenzhen, al confine con Hong Kong, che ha dichiarato che nel primo giorno di riapertura si prevedevano circa 200 passeggeri che avrebbero preso il traghetto per Hong Kong, mentre altri 700 avrebbero viaggiato nella direzione opposta. Tan ha dichiarato che nei prossimi giorni è previsto un aumento costante del numero di passeggeri. Secondo i media di Hong Kong, sono già state effettuate circa 300.000 prenotazioni di viaggi dalla città alla Cina continentale. È stato, inoltre, ripristinato un servizio limitato di traghetti dalla provincia cinese del Fujian all’isola di Kinmen, controllata da Taiwan, al largo della costa cinese.