Covid, la variante BF.7 paralizza Shanghai. Allarme medici: “Più rapida e letale”.

06 gennaio 2023 a

a

a

Il Covid sta dilagando in Cina ed è in particolare una nuova variante a terrorizzare Pechino e le altre grandi città. Shanghai in primis, dove gli ospedali sono al collasso e i medici ospedalieri denunciano: “È più rapida e letale, ci contagerà tutti”. Si tratta della mutazione BF.7 del virus nato a Wuhan alla fine del 2019 e che dopo due anni ancora terrorizza il mondo intero. “Abbiamo bisogno di dati più precisi per valutare il rischio, mandateceli al più presto” ci va cauta l’Oms dopo le avvisaglie sulla variante.

Covid, la minaccia arriva dagli Usa: Kraken fa boom di contagi

Come riferisce Repubblica nella megalopoli cinese da 26 milioni di abitanti la situazione è drammatica, sia per i contagiati, con un gran numero di ricoverati negli ospedali, sia per i medici che li stanno curando. Le autorità cinesi cercano di minimizzare la situazione, ma ormai è talmente evidente lo tsunami contagi che è difficile nascondere lo scenario critico. “Non possiamo farci niente. La variante BF.7 ci travolgerà” è il grido d’allarme sull’ultimo ceppo del Covid arrivato dall'ospedale Deji, il più grande di tutta Shanghai. Ed è partito in tutta Europa, con l’Italia in prima linea, lo screening per individuare la BF.7 e prendere le dovute contromisure.