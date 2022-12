Guerra Ucraina, Vladimir Putin: i missili Patriot sono vecchi

22 dicembre 2022 a

Gli Stati Uniti hanno annunciato che forniranno missili Patriot all'Ucraina. Vladimir Putin ha interpretato questa decisione come un'ulteriore dichiarazione di ostilità nei suoi confronti e un atto che contribuirà ad allungare il conflitto in corso in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che la Russia troverà un «antidoto» ai Patriot che Washington darà all’Ucraina. I missili americani sono «abbastanza vecchi ma ci ricorderemo che sono stati forniti» a Kiev, ha sottolineato.

Le consegne di sistemi missilistici anti-aerei "Patriot" all’Ucraina stanno prolungando il conflitto. È quanto ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. «Coloro che si oppongono a noi pensano che questa sia presumibilmente un’arma difensiva. Bene, ok, lo terremo presente. E ci sarà sempre un antidoto», ha affermato Putin, «non fanno altro che prolungare il conflitto, ecco tutto».