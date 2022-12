Antony Blinken alla Cina: condividete le informazioni sul Covid

22 dicembre 2022 a

La nuova ondata Covid fa paura. E non solo all'Italia. I casi che si sono registrati nelle ultime ore in Cina hanno messo in allarme anche le autorità statinutensi. E ora scende in campo perfino il sottosegretario di Stato americano, Antony Blinken, che ha invitato la Cina a condividere le informazioni sull’epidemia di Covid.

Il riferimento è alle vaccinazioni e all'importanza di rendere disponibili test e cure. «Concentrarsi sulla vaccinazione delle persone è molto importante per tutti i Paesi, compresa la Cina, così come è molto importante rendere disponibili test e cure e, soprattutto, condividere informazioni con il mondo su ciò che sta accadendo, perché ha implicazioni non solo per la Cina ma per il mondo intero», ha detto Blinken in conferenza stampa. Tra le righe, infatti, c'è il riferimento alla scarsa circolazione delle informazioni che si è registrata all'inizio della pandemia, quando la Cina non è stata solerte nelle comunicazioni sanitarie col resto del mondo.