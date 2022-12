Covid, l'allarme degli Stati Uniti: è in arrivo una nuova ondata

15 dicembre 2022 a

La Casa Bianca prevede una «nuova ondata di contagi da Covid» e ha annunciato un piano per inviare il kit gratuito per il test a domicilio a milioni di americani. Il coordinatore per la lotta al Covid, Ashish Jha, ha fatto capire alla Cnn che per l’amministrazione Biden l’emergenza non è finita. «Questa - ha spiegato - non è una malattia con una sola patologia. I ricoveri in ospedale e il super lavoro del personale medico sono legati al fatto che sono coinvolte tutte le patologie respiratorie» e che vedono un aggravarsi anche dei sintomi dell’influenza. «Siamo consapevoli - ha aggiunto - che l’incremento dei casi di Covid a cui stiamo assistendo si inseriscono in una delle peggiori stagioni dal punto di vista dell’influenza nell’ultimo decennio».

L’amministrazione americana ha rinnovato l’appello a vaccinarsi, a evitare assembramenti e a indossare la mascherina. Jha non ha voluto sbilanciarsi in previsioni su quanti nuovi casi potrebbero registrarsi quest’inverno ma ha detto che i dati delle ultime settimane sono molto chiari e il numero dei contagi è in crescita, probabilmente spinto anche dalle riunioni al chiuso per le festività di Thanksgiving.