Vaccino Covid, il record negativo: "Mai così pochi". Casi e decessi: il bollettino

Più vittime e ricoveri ma contagi stabili. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana del 2-8 dicembre, riporta le tendenze della curva del Covid, ma anche dati rilevanti sull'andamento della campagna vaccinale. Negli ultimi sette giorni sono cresciuti i decessi Covid (+8%), i ricoveri (+9%) e il numero di pazienti in terapia intensiva (+4,7%) mentre restano stabili i contagi: 221.324 contro i 227.420 selle scorsa settimana, Nel dettaglio, i morti registrati arrivano a 686 contro 635, di cui 15 riferiti a periodi precedenti. In crescita anche i casi attualmente positivi (523.075 contro 507.169), le persone in isolamento domiciliare (513.525 contro 498.391), i ricoveri con sintomi (9.215 contro 8.458) e le persone nelle terapie intensive (335 contro 320).

Continuano a diminuire i nuovi vaccinati contro Sars-Cov-2. Nella settimana che va dal 2 al 8 dicembre, sono stati 900 rispetto ai 1.158 della settimana precedente (-22,3%). "Nell’ultima settimana il numero di nuovi vaccinati è sceso sotto le mille unità: un dato così basso non si era mai registrato dall’inizio della campagna vaccinale", afferma il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Tra i nuovi vaccinati il 10,4% è rappresentato dalla fascia 5-11 anni: 94, con una riduzione del 55,9% rispetto alla settimana precedente. Cala anche tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 343 (-20,4% rispetto alla settimana precedente).