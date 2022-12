Covid, l'ondata di Natale fa paura: tornano le mascherine?

11 dicembre 2022 a

L'influenza australiana ha messo a letto gli italiani ma l'ondata Covid di Natale rischia di far peggio. E in molti si chiedono se sia necessario rimettere le mascherine soprattutto al chiuso perché, continuano a ribadirlo anche gli esperti, la protezione su naso e bocca aiuta a ridurre i contagi del virus. Il virologo Andrea Crisanti ha bacchettato perfino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, risultato positivo al coronavirus proprio dopo la Prima della Scala dove nessuno indossava la mascherina

In Italia, è bene ribadirlo, il governo non sta andando verso la reintroduzione delle mascherine, ma in altri Paesi si pensa alla possibilità di rimettere l'obbligo almeno nei luoghi al chiuso o sui trasporti pubblici.

D'altronde l'invito a rimettersi la protezione sul volto arriva anche dalla direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Rochelle Walensky: "Stiamo assistendo a livelli elevati di virus respiratori tra cui influenza, virus respiratorio sinciziale (Rsv) e Covid-19", afferma la direttrice che avverte di "indossare le mascherine" dove serve. E soprattutto di "vaccinarsi contro influenza e Covid".

A New York si sta pensando di inserire nuovamente l'obbligo, nonostante l'ampia copertura vaccinale. Il Dipartimento di igiene e e salute della Grande Mela ha pubblicato un avviso con cui invita alla massima attenzione, alla luce dell'incremento verticale dei casi di Covid e influenza registrati nelle ultime settimane. Persino in Francia il presidente Emmanuel Macron si è fatto vedere in pubblico con la mascherina spiegando come "riprendere alcune abitudini" a causa della recrudescenza di casi di Covid sarebbe importante.