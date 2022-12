Zelensky: "Se muore Putin finisce la guerra. E lui ha paura"

12 dicembre 2022 a

Se Putin morisse? Allora finirebbe la guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto così al conduttore televisivo americano David Letterman che gli chiedeva cosa succederebbe in caso di morte del presidente russo. Lo riferisce Ukrainska Pravda.

«Immaginiamo che Putin si prenda un raffreddore e muoia, o cada accidentalmente da una finestra e muoia, la guerra proseguirebbe?», ha chiesto l’intervistatore, in uno special su Netflix. «No - ha risposto Zelensky - non ci sarebbe nessuna guerra. Il regime autoritario è terribile. C’è un alto rischio che tutto venga deciso da una persona sola. Quindi quando la persona se ne va, tutte le istituzioni si fermano. Qualcosa di simile è avvenuto in Unione Sovietica. Tutto si è fermato. Penso che se lui non ci fosse più sarebbe difficile per loro. Dovrebbero concentrarsi sulla politica interna, non su quella estera».

Secondo il presidente ucraino, Putin teme la morte ed è per questo penso che non userà armi nucleari. «Vedo Putin, vedo che ama vivere. Siede perfino a quel lungo tavolo... spaventato dal Covid o altro», afferma Zelensky, riferendosi al tavolo di sei metri usato negli incontri con alcuni leader internazionali.

«Questo dimostra - continua il leader ucraino - che Putin teme la morte e ama la vita. Quindi dubito che sia pronto ad usare armi nucleari perché capisce che, se dovesse farlo, la rappresaglia degli altri stati potrebbe essere diretta contro di lui personalmente».