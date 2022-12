Guerra in Ucraina, la Russia dice no ai colloqui di pace in Vaticano

12 dicembre 2022 a

Le tensioni Russia-Vaticano non sembrano placarsi. Dopo i contrasti dei giorni scorsi, lo scontro prosegue anche sul tema dei colloqui di pace. Nelle ultime ore il Vaticano ha lanciato la proposta di ospitare i colloqui di pace per trovare una soluzione alla guerra in corso in Ucraina. Mosca, però, ha rispedito tutto al mittente facendo riferimento alle parole pronunciate dalla Santa Sede a proposito dei soldati ceceni e buriati. La posizione di Mosca è stata illustrata da Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri del Cremlino.

«Temo che io insieme ai fratelli ceceni e buriati non lo apprezzeremmo. Per quanto ricordo, non ci sono state parole di scuse dal Vaticano». Così su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito alle parole del segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, che ha affermato che il Vaticano potrebbe essere un luogo adatto per ospitare i negoziatori per il dialogo sull’Ucraina. Zakharova si riferisce alle parole di Papa Francesco che, in un’intervista a "The Jesuit Review", aveva definito i soldati ceceni e buriati «i più crudeli».