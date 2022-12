Ucraina, colpito il quartier generale del gruppo Wagner nel Lugansk: “Perdite significative”

11 dicembre 2022 a

Una forte esplosione è avvenuta nel quartier generale del gruppo di mercenari russi Wagner a Kadiivka, nell’oblast di Lugansk. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare ucraina del Lugansk, Serhii Haidai: «Sono apparse foto su Internet, non nascondono neanche di aver avuto pesanti perdite». A quanto scrive Ukrainska Pravda, l’esplosione è avvenuta ieri in un albergo della città occupata. L’edificio è stato distrutto e i soccorritori stanno scavando fra le macerie: le perdite per i mercenari al soldo della Russia di Vladimir Putin sono molto significative.

L’Ucraina ha anche attaccato una base militare russa a Melitopol, la città strategica nell’oblast di Zaporizhzhia che da marzo è occupata dai russi. Secondo il sindaco ucraino, Ivan Fedorov, ci sono stati «200 morti» tra i russi. La Russia invece denuncia due vittime e una decina di feriti. Nel racconto del governatore imposto dalla Russia nella regione di Zaporizhzhia, Yevgeny Balitski, le forze armate ucraine hanno colpito con i missili Himars il complesso alberghiero, situato vicino a una chiesa, alla periferia della città e che era stato trasformato in una caserma. Le immagini circolate sui social mostrano l’incendio di quella che, secondo Kiev, era una struttura forse utilizzata dai mercenari del gruppo Wagner.