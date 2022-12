Nucleare, Iran annuncia la costruzione di una nuova centrale nucleare

03 dicembre 2022 a

Ancora forti tensioni legate al nucleare in Iran. La tv di Stato iraniana ha detto che il Paese ha iniziato la costruzione di una nuova centrale nucleare. La costruzione del nuovo impianto da 300 megawatt richiederà 8 anni e costerà circa 2 miliardi di dollari. L’impianto sarà situato nella provincia iraniana del Khuzestan, ricca di petrolio, vicino al confine occidentale con l’Iraq. L’Iran ha attualmente una sola centrale nucleare che è entrata in funzione nel 2011 con l’aiuto della Russia. Ha anche diversi impianti nucleari sotterranei. Alla fine di novembre, l’Iran ha annunciato di aver iniziato a produrre uranio arricchito al 60% di purezza in uno dei suoi impianti sotterranei.

Inghilterra-Usa agli ottavi. L'Iran canta l'inno e sugli spalti tornano gli hijab

Intanto gli Stati Uniti sono ancora convinti che «la diplomazia sia lo strumento migliore» per risolvere il dossier iraniano, ma l’amministrazione Biden lo ha già detto: «Prepariamoci a un mondo senza accordo sul nucleare» (Jcpoa). Lo ha ribadito l’inviato Usa per l’Iran, Robert Malley, intervenendo alla conferenza Med-Dialogues a Roma, dedicata al Mediterraneo allargato. «Crediamo che la cosa giusta», ha sottolineato Malley, «sia anche incoraggiare i Paesi della regione Mena a inviare messaggi a Teheran per una de-escalation, perché non ci sarà sviluppo economico regionale senza un accordo con l’Iran».