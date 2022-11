G20, Xi rimprovera Trudeau: "Non è appropriato". Il video diventa virale

16 novembre 2022 a

Il presidente cinese Xi Jinping ha rimproverato il primo ministro canadese Justin Trudeau durante il vertice del G-20 in Indonesia. L'accusa riguarda la rivelazione dei dettagli di un precedente incontro durante il quale Trudeau ha espresso preoccupazione per l'interferenza cinese negli affari interni.



tense exchange between xi jinping and justin trudeau caught on camera as xi complains about leaks to the mediapic.twitter.com/sDugFcOel5 — ian bremmer (@ianbremmer) November 16, 2022

Il rimprovero di Xi è stato catturato da telecamere e microfoni presenti al vertice di Bali. "Tutto ciò di cui abbiamo discusso è trapelato ai media, non è appropriato", si sente dire Xi a Trudeau attraverso l'interprete nel video registrato. "In Canada, crediamo nel dialogo libero, aperto e franco ed è quello che continueremo ad avere", ha risposto Trudeau. "Continueremo a cercare di lavorare insieme in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d'accordo", ha detto ancora il premier canadese. "Creiamo prima le condizioni", ha risposto Xi attraverso l'interprete. I due si sono stretti la mano dopo il breve scambio.