G20 a Bali, Giorgia Meloni zittisce i gufi: "Un successo, Italia in prima linea"

Giorgia Meloni nella conferenza stampa da Bali smentisce i gufi: "Il G20 poteva essere un fallimento, invece è stato un successo". Resta il vertice col presidente cinese Xi Jinping, ma molti nodi soni stati affrontati nel summit dei grandi. "C'era la questione complessa dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Non si poteva fingere di non vedere quello che sta accadendo con l'aggressione russa", ha detto la premier. Meloni rivendica il fatto di essere l'"unico capo di governo donna" a Bali. Sul casso del missile in Polonia la premier ha affermato che anche se si tratta di un razzo ucraino è "comunque responsabilità russa".

"Ho avuto ieri un lungo e molto cordiale colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ci siamo ripromessi di rivederci molto presto", ha detto il presidente del consiglio, "la questione dei prezzi rimane aperta, ma abbiamo trovato negli Usa un’amministrazione aperta a ragionare con l’Unione Europea per trovare soluzione per calmierare i prezzi - ha aggiunto -. Con Biden abbiamo parlato di energia, gli Usa garantiscono la loro disponibilità ad aumentare le forniture di gas".

Meloni, che ha anche sottolineato di voler rafforzare la collaborazione con l’Australia, il cui primo ministro ha origini italiane, ha anche ribadito l’importanza di rapporti solidi col Canada: "Abbiamo incontrato Trudeau, con il Canada siamo legati da una lunga storia di amicizia. Il ruolo del Canada è molto positivo in ambito Nato, ha sempre garantito il sostegno pur senza mai aver avuto mai minacce dirette sul suo territorio, è un alleato affidabile e leale". La premier è stata tranchant su un eventuale colloquio con Emmanuel Macron: "Non c’è stato modo per approfondire le vicende che ci riguardano, ma non abbiamo bisogno di arrivare a Bali per parlare di questo, ci siamo concentrati su altro" ha detto sul caso migranti.

"L'Italia è stata protagonista del G20 , intorno a noi c'è stata molta attenzione e curiosità, sicuramente anche dal fatto che l'Italia fosse l'unica nazione con un capo di governo donna, ce ne erano 4 su 41 partecipanti totali. Sul tema della parità il nostro paese era un fanalino di coda ora siamo all'avanguardia, ed è un è elemento che fa piacere", ha detto Meloni. Tra gli obiettivi dell'Italia al G20 "c'è il rafforzamento del ruolo nel Mediterraneo".