Vertice Cina-Usa: Xi Jinping minaccia Biden: Taiwan linea rossa da non oltrepassare

Se l'asse tra Xi Jinping e Joe Biden sembra restare saldo sulla guerra in Ucraina, discorso ben diverso per quanto riguarda il nodo Taiwan. Il presidente della Cina ha sottolineato che l'isola "è al centro degli interessi fondamentali della Cina". e che rappresenta "la prima linea rossa da non oltrepassare". Come dire stop a qualsiasi tipo di ingerenza statunitense nell'area. La «questione di Taiwan» è la «prima linea rossa che non deve essere oltrepassata» nella relazioni tra Stati Uniti e Cina. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel suo incontro con il presidente Usa, Joe Biden, come riferito dal governo di Pechino.

Biden e Xi Jinping tracciano la "rotta giusta". Così la Cina scarica Putin

Dal canto suo, il capo della Casa Bianca, Joe Biden, conferma che Pechino ha un forte interesse a conservare un ruolo di controllo sull'intera area geografica ma non ci sarebbe un «tentativo imminente» della Cina di invadere Taiwan. Lo ha detto il presidente Joe Biden, riferendo del suo incontro bilaterale a Bali con il leader cinese Xi Jinpiing. Nel colloquio, ha detto Biden, è stato sottolineato che la politica Usa verso Taiwan non è cambiata. «Ho detto chiaramente che vogliamo una soluzione pacifica delle questioni nello Stretto, in modo che non si debba mai giungere a questo», ha riferito Biden in relazione a un potenziale conflitto per Taiwan. «Sono convinto che abbia compreso esattamente quando stavo dicendo», ha detto ancora Biden in riferimento a Xi e al tema di Taiwan.